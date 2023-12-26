Совместное предприятие "Лукойла" и "Норникеля" получило лицензии на пять газовых участков

Они расположены в Красноярском крае и ЯНАО

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совместное предприятие "Лукойла" и "Норникеля" - компания "Варейнефтегаз" - получила лицензии на пять газовых участков в Красноярском крае и ЯНАО. Это следует из данных государственного реестра участков недр.

Так, 5 декабря "Варейнефтегазу" были предоставлены лицензии на участки Северо-Варейский - 1, Северо-Варейский - 2 и Северо-Варейский - 3 в ЯНАО, а также на участки Южно-Паютский и Южно-Ушаковский в Красноярском крае.

Лицензии в Красноярском крае выданы до октября 2050 года, а в ЯНАО - до октября - ноября 2047 года.

Ранее аукцион на участок Северо-Варейский - 3 выиграл "Норильскгазпром" (входит в "Норникель"), а остальные участки выиграло дочернее предприятие "Лукойла" - "Лукойл - Западная Сибирь". Кроме того, "дочка" "Лукойла" еще выигрывала Ладукетский участок в Красноярском крае.

Как пишет газета "Коммерсант", "Лукойл" также может внести Ладукетский участок в СП с "Норникелем". Издание пояснило, что "Норникель" заинтересован в обеспечении газом Норильского промышленного района, в то время как "Лукойл" ищет способы увеличить ресурсную базу. "Норникель" уже ведет добычу газа на месторождениях в Красноярском крае с запасами 250 млрд куб. м газа и 5 млн тонн конденсата, а также реализует несколько энергоемких проектов.

Суммарные извлекаемые ресурсы газа на всех пяти участках, согласно данным Роснедр, составляют 356,9 млрд куб. м газа по категории D1 и почти 150 млрд куб. м по категории D2.

Об СП "Лукойла" и "Норникеля"

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, 28 сентября 2023 года "Лукойл - Западная Сибирь" и компания "Заполярьенефтегаз", конечным бенефициаром которой является "Норникель", зарегистрировали в ЯНАО компанию "Варейнефтегаз". Ее уставной капитал составляет 200 млн рублей.

"Лукойл - Западная Сибирь" и "Заполярьенефтегаз" владеют в равных долях по 50% "Варейнефтегаза". Основным видом деятельности компании является добыча нефти и нефтяного попутного газа.