Кабмин направит 4,2 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской местности

Эти средства позволят до конца 2024 года привести в нормативное состояние более 770 почтовых отделений, в том числе оснастить их новой мебелью и оборудованием

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российское правительство направит в 2024 году 4,2 млрд рублей на модернизацию отделений почтовой связи, расположенных в селах и труднодоступных местностях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, эти средства позволят до конца 2024 года привести в нормативное состояние более 770 почтовых отделений, в том числе оснастить их новой мебелью и оборудованием. "При необходимости могут быть построены и быстровозводимые здания", - уточнили в кабмине.

Вопрос о выделении соответствующего финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 22 декабря. Провести модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных местностях кабинету министров поручил президент РФ Владимир Путин по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", состоявшегося в августе 2021 года. В 2021 и 2022 годах на эти цели было выделено 12,2 млрд рублей.