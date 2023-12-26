Закачка в ПХГ ЕС почти сравнялась с отбором

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 40,5 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы практически сравнялась с отбором из них на фоне потепления. Поступления сжиженного природного газа (СПГ) в регион в декабре снизились относительно показателей предыдущего месяца. Цена газа на бирже в Европе опустилась до $390 за 1 тыс. куб. м, а ветрогенерация выросла до рекордного уровня за все время наблюдений. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 40,5 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,5 млн куб. м на 26 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.

Накануне объем прокачки также составил 40,5 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 24 декабря, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 138 млн куб. м. В то же время закачка составляла 135 млн куб. м.

Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября 2023 года (на неделю раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 15,52 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 48-й день с момента достижения максимума их заполнения на 10% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 7 апреля 2023 года, когда в них оставалось 55,47% запасов.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 87,08% (на 12 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 95,96 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.

Погода в ходе предновогодней недели в Центральной и Западной Европе оказывается такой же теплой, как и в предыдущую семидневку. Однако к 1 января температура может снова снизиться. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в декабре подросла до 23%, находясь на рекордном максимуме.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы снизились по сравнению с ноябрем. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 51% от максимума. Средняя цена закупки газа в ноябре в Европе составляла $513 за 1 тыс. куб. м, а в декабре - около $411.