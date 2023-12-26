Индия впервые оплатила в рупиях импорт нефти из ОАЭ

Такой платеж "помогает Индии как третьему крупнейшему потребителю энергоносителей в мире продвигать национальную валюту на глобальном уровне", заявили источники Business Standard в министерстве нефти и природного газа республики

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 декабря. /ТАСС/. Индия впервые использовала рупии для оплаты импорта сырой нефти из ОАЭ. Об этом сообщает газета Business Standard.

"Первый в истории платеж в рупиях за сырую нефть, приобретенную в ОАЭ, помогает Индии как третьему крупнейшему потребителю энергоносителей в мире продвигать национальную валюту на глобальном уровне, - цитирует издание источники в министерстве нефти и природного газа республики. - В настоящее время Индия добивается сделок в оплате рупиями с другими странами - экспортерами нефти".

Поскольку Индия более чем на 85% зависит от импорта для удовлетворения своих потребностей в нефти, Нью-Дели стремится покупать углеводороды по самой дешевой цене, диверсифицировать источники поставок нефти и не нарушать никаких международных требований, в том числе ценового предела при закупке российской нефти, добавили собеседники издания.

По их словам, "Индия смогла сэкономить миллиарды долларов, когда увеличила импорт дешевой российской нефти, и сейчас республика стремится вести торговлю в рупиях, а не в валюте США, чтобы сократить транзакционные издержки".

Как сообщалось ранее, Россия более чем вдвое нарастила в апреле - сентябре поставки нефти в Индию, которая является третьим по величине импортером и потребителем углеводородов в мире. За указанный период южноазиатская республика ввозила из РФ в среднем 1,76 млн баррелей в сутки, что более чем вдвое превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года. Доля российской нефти в импорте в Индию достигает сейчас 40%. Часть поставок российской нефти Индия оплачивает в рупиях.