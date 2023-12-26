"Селигдар" завершил размещение второго выпуска "золотых" облигаций

Итоговый объем размещения составил 6,7 млрд рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Селигдар", входящий в число крупнейших российских золотодобывающих предприятий, завершил размещения второго выпуска облигаций, номинированных в золоте. Итоговый объем размещения составил 6,7 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Срок обращения второго выпуска составляет более шести лет с амортизацией, дюрация - более четырех лет, ставка купона составляет 5,5% годовых.

"Всего за две эмиссии выпущено бумаг серии GOLD01 и GOLD02 на сумму 17,8 млрд рублей. Новый инструмент вызвал значительный интерес у банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также частных инвесторов", - говорится в сообщении компании.

Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 г золота. Денежный эквивалент номинала определяется в рублях на основе учетной цены на золото, устанавливаемой Банком России. Накопленный купонный доход рассчитывается исходя из фиксированной ставки купона, количества дней с даты начала купонного периода, а также значения номинала на третий день, предшествующий дате расчета. Купонный период составляет 91 день.

"Повышенный спрос на разработанный нами новый инструмент вложения в золото говорит о том, что инвесторы правильно поняли главное назначение бумаги для своего портфеля", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Селигдара" Александра Хруща.

В апреле компания размещала первый выпуск облигаций, номинированных в золоте. Итоговый объем размещения составил более 11 млрд рублей - почти в четыре раза выше первоначально заявленного объема.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.