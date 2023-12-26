ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей яиц из-за роста цен

Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили повышение цен в октябре от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Территориальные органы ФАС РФ возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста оптово-отпускных цен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции, - отмечается в сообщении. - В октябре 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнeнию с сентябрем при снижeнии средневзвешенной себeстоимости продукции".

В антимонопольном ведомстве добавили, что Кемеровское УФАС России после изучения рынка и анализа представленных материалов выявило, что производители куриных яиц ООО "Яшкинская птицефабрика" и ООО "Птицефабрика Инская" входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке. Управление возбудило дело в их отношении по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Воронежское УФАС РФ выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны компаний ООО "Ряба", ООО СХП "ППХ "Заброденское", ООО "Птицефабрика Бобровская" и сельскохозяйственного производственного кооператива-производителя куриных яиц под брендом "Птицефабрика Третьяковская".

Ивановское УФАС РФ выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны производителей ООО "Ивановская птицефабрика" и АО "Птицефабрика "Кинешемская".

"В октябре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 18% до 23% на куриные яйца в сравнении с сентябрем", - отмечают в ФАС.

Также Донецкое УФАС РФ зафиксировало единовременное повышение цен на куриные яйца у компаний ООО "Птицефабрика Пролетарская", ООО "Новоазовская птицефабрика", ООО "Амвросиевская птицефабрика", ООО "Зугрэсский репродуктор".

В службе указали, что в октябре 2023 года компании там допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 9% до 24% на куриные яйца в сравнении с сентябрем.

Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС РФ возбудили дела в отношении компаний по признакам картельных соглашений, сообщили в службе. Компаниям грозят оборотные штрафы в случае, если будут установлены нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел.

Контроль за ценообразованием

"ФАС России внимательно следит за ценообразованием на куриное яйцо", - отметил руководитель ФАС России Максим Шаскольский. По его словам, проверки экономической обоснованности цен и действий компаний показывают, что рост цен в отдельных случаях не обусловлен экономическими причинами, а происходит в том числе из-за договоренностей хозяйствующих субъектов. Глава ФАС сообщил, что, если выявляются факты такого поведения участников рынка, территориальные управления службы возбуждают дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. По его словам, в настоящее время таких регионов шесть, в том числе Воронежская, Ивановская, Кемеровская и Кировская области. "Работа продолжается", - отметил Шаскольский.