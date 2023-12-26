Машиностроительный завод в Подмосковье запустил два новых цеха при поддержке ФРП

Благодаря запуску производства осевых агрегатов на предприятии создали 80 новых рабочих мест

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Машиностроительный завод "Тонарь" при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) открыл в Орехово-Зуеве два новых цеха по выпуску отечественных осевых агрегатов для прицепов. Об этом сообщили в пресс-службе ФРП.

Осевые агрегаты - детали, которые устанавливаются на магистральную и сельскохозяйственную прицепную технику как собственного производства завода "Тонар", так и других производителей.

"Машиностроительный завод "Тонар" открыл в Орехово-Зуево два новых цеха и расширил производство отечественных осевых агрегатов с дисковыми тормозами для прицепной специальной и сельскохозяйственной техники", - сказано в сообщении.

Инвестиция ФРП предоставлена по программе "Комплектующие изделия" и составляет 300 млн рублей, всего в модернизацию производства вложено 380 млн рублей. Уточняется, что ранее компания использовала осевые агрегаты с зарубежными дисковыми тормозами, а использование собственных компонентов снизило себестоимость деталей на 15%.

Кроме того, расширение и модернизация производства позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и заместить до 10% импорта. Компания ожидает повысить свою долю на рынке почти вдвое - с 26% до 50%. Благодаря запуску производства осевых агрегатов на заводе также создано 80 новых рабочих мест.

О ФРП

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.