Российский рынок акций демонстрирует снижение основных индексов

Индекс Мосбиржи достиг 3 094,12 пункта

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:20 мск, индекс Мосбиржи замедлил снижение до 3 094,12 пункта (-0,16%), индекс РТС находился на отметке в 1 061 пункта (-0,25%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался до 3 090,39 пунктов (-0,28%), а долларовый индекс РТС - до 1 061,43 пункта (-0,21%).

К 10:25 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,21%, до 91,94 рубля, евро находился на отметке в 101,44 рубля (+0,43%). Курс юаня рос на 0,49% и находился на уровне 12,824 рубля.