Миронов предложил исчислять пенсионный стаж в двойном размере для работников в зоне СВО

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" пояснил, что речь идет о предоставлении пенсионных льгот строителям, инженерам, логистам, техникам и представителям других гражданских специальностей, которые помогают на фронтовой территории и регионах в проведении СВО

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым направила на заключение правительства РФ законопроект об исчислении в двойном размере в страховом пенсионном стаже времени работы персонала, работающего в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Документ есть в распоряжении ТАСС.

Поправки предлагается внести в закон "О страховых пенсиях". Так, новая норма позволит засчитывать в страховой стаж в двойном размере гражданскому персоналу, отработавшему установленный срок в зоне СВО, либо откомандированными досрочно по уважительным причинам.

Как пояснил в беседе с ТАСС Миронов, в законопроекте речь идет о предоставлении пенсионных льгот строителям, инженерам, логистам, техникам и представителям других гражданских специальностей, которые помогают на фронтовой территории и регионах в проведении специальной военной операции. "Сегодня для поддержки военнослужащих в зону СВО привлечено большое число гражданских специалистов. Среди них водители, медики, строители, инженеры, техники, логисты, специалисты по связи и информационным технологиям, эксперты по обеспечению безопасности на предприятиях. Все они помогают на фронтовой территории и в регионах, где проводится специальная военная операция. Без их помощи наши добровольцы и военнослужащие не смогли бы справиться с задачами в рамках СВО", - подчеркнул парламентарий.

Пока льгота распространяется только на непосредственных участников СВО, будь то кадровые военные или добровольцы. "То есть льгота, которая касается исчисления пенсионного стажа "день за два" есть только у военных. При этом граждане, которые находятся в регионах проведения СВО, до сих пор ее не имеют", - резюмировал Миронов.