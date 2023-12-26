Глава ЦБ Ирана вылетел в Москву

Мохаммад Реза Фарзин планирует встретиться с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной

ДУБАЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин отправился в Москву с двухдневным визитом. Об этом сообщило агентство ISNA.

В ходе поездки Фарзин планирует провести встречу с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. По сведениям агентства, главной темой переговоров станет активизация сотрудничества в финансово-банковской сфере и укрепление отношений между двумя ведомствами в рамках подписанного в понедельник соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В иранскую делегацию также вошли директора двух национальных банков.

25 декабря страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Церемония подписания документа состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, участие в котором принял президент России Владимир Путин.