В Москве число индивидуальных предпринимателей выросло более чем на 10%

Самой популярной сферой у ИП остается торговля

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Число индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве к 10 декабря достигло 415,7 тыс., что больше на 10% по сравнению с показателями прошлого года, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Количество индивидуальных предпринимателей в Москве к 10 декабря этого года достигло 415,7 тыс., что на 10,2% превышает значение на ту же дату 2022-го. Подобный рост свидетельствует о стабильности в экономике и широких возможностях для жителей по выбору сферы и формата работы", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самой популярной сферой у ИП остается торговля, где работает более 31% всех индивидуальных предпринимателей столицы. В строительстве заняты 17%, в консалтинге - 9%, в IT-секторе - 5,3%, в обрабатывающих производствах - 4,3%.

Как отметили в департаменте экономической политики и развития города, наибольший прирост числа индивидуальных предпринимателей за год, с 10 декабря 2022-го по 10 декабря 2023 года, зафиксирован в торговле - на 19,6%. В строительной сфере их количество увеличилось на 9,8%, в обрабатывающей промышленности - на 9%, в консалтинге - на 8,1%, а в IT - на 3,7%.