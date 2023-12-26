Кабмин направит почти 570 млн рублей на строительство и реконструкцию дорог

Средства направят в Адыгею, Кабардино-Балкарию, Крым, а также Архангельскую и Рязанскую области

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российское правительство до конца 2023 года дополнительно направит пяти регионам почти 570 млн рублей на строительство и реконструкцию дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, средства будут направлены в Адыгею, Кабардино-Балкарию, Крым, а также Архангельскую и Рязанскую области.

В Адыгее допфинансирование позволит продолжить строительство автодороги от поселка Гузерипль до плато Лагонаки, где идет строительство горнолыжного курорта. В Кабардино-Балкарии за счет выделенных средств продолжится реконструкция трассы Чегем-2 - Булунгу, которая даст возможность для развития туризма в районе Чегемских водопадов.

В Архангельской области будет продолжена подготовка к капитальному ремонту участка автодороги Карпогоры - Сосновка - Нюхча - граница с Республикой Коми с подъездом к деревне Шардонемь. Ожидается, что активная фаза ремонта начнется в 2024 году.

В Крыму и Рязанской области выделенные средства будут направлены на приведение автодорог в нормативное состояние.

Участки автодороги М-7 "Волга"

Еще одним распоряжением кабмин выделил из резервного фонда 709,2 млн рублей на опережающее строительство двух участков автодороги М-7 "Волга". Как поясняют в правительстве, речь идет об обходах городов Нижнекамск и Набережные Челны.

Как отмечал Мишустин на заседании правительства 22 декабря, дополнительное финансирование положительно скажется на динамике работ, на повышении доступности качественной дорожной инфраструктуры для жителей регионов, включая отдаленные населенные пункты. Кроме того, эти меры также помогут в реализации самых разных проектов, в том числе в сфере туризма и глобальной торговли.

Работа по данному направлению ведется в рамках федеральных проектов "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", "Региональная и местная дорожная сеть" и "Развитие федеральной магистральной сети".