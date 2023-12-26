Силуанов: дополнительные ненефтегазовые доходы в 2023 году превысят 3 трлн рублей

Глав Минфина назвал ключевой задачей ведомства развитие экономики таким образом, чтобы она могла меньше зависеть от конъюнктуры

МОСКВА, 26 декабря /ТАСС/. Объем дополнительных доходов от ненефтегазового сектора экономики в 2023 году составит более 3 трлн рублей. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" министр финансов России Антон Силуанов.

"В этом году мы видим хорошие поступления доходов от экономики. Мы говорили, что в этом году только дополнительные доходы от экономики, не связанные с нефтью и газом, составят более 3 трлн рублей. 3,1 трлн рублей - это тот ресурс, который мы использовали в текущем году", - сказал он.

Силуанов отметил, что ключевая задача Минфина - развивать экономику таким образом, чтобы она могла меньше зависеть от конъюнктуры.

"Но полностью освободиться от доходов, получаемых из нефтегазового сектора, - такой ключевой задачи у нас нет. Мы понимаем, что часть нашей экономики - это сырьевая экономика. <…> Это высокотехнологичный сектор. Чтобы сейчас добывать нефть требуются большие затраты интеллектуального труда, большие затраты новых технологий. Это и делается", - уточнил министр.

О бюджете

Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

Согласно закону, доходы бюджета РФ составят 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит, согласно прогнозам, составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.