Силуанов сообщил, что сбор налога на сверхприбыль составил 315 млрд рублей

Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Поступления в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль в настоящее время составили 315 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"В бюджете было заложено 300 млрд [рублей], на сегодняшний день эта цифра - 315 млрд [рублей] уже поступило в федеральный бюджет от этого налога", - сказал Силуанов.

Он также отметил, что большинство компаний предпочли заплатить налог досрочно по ставке 5%.

Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Ранее сообщалось, что поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей, они имеют разовый характер.