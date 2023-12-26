26 декабря, 07:56, Силуанов заявил, что РФ должна сохранить госконтроль в компаниях стратегического значения

Глава Минфина отметил, что в стране "достаточно компаний, где можно было бы чуть снизить долю участия государства" и сделать их более рыночными