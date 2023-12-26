Силуанов заявил, что РФ должна сохранить госконтроль в компаниях стратегического значения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Государство должно сохранить контрольный пакет акций в крупных компаниях, имеющих стратегическое значение. Такое мнение высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя темы приватизации.
"Если речь идет о каких-то крупных компаниях стратегического значения, то государство должно сохранить контрольный пакет. У нас достаточно компаний, где можно было бы чуть снизить долю участия государства и сделать эти компании более рыночными", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".