Минфин сделал заказ на автомобили Lada Aura

Они должны поступить в 2024 году

МОСКВА, 26 декабря /ТАСС/. Министерство финансов сделало заказ на седан бизнес-класса Lada Aura, они должны поступить уже в следующем году. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" министр финансов России Антон Силуанов.

"Шикарный автомобиль, он был презентован в ходе Петербургского экономического форума. Я сам посидел и на пассажирском сидении, и за рулем. Мне очень понравилось. Первые пять автомобилей должны поступить в Министерство финансов в начале следующего года. Во всяком случае заказ Министерства финансов на этот автомобиль сделан. И я уверен, что сотрудники Министерства финансов будут первые из всех министерств передвигаться на отечественных автомобилях бизнес-класса", - сказал он.

"Я хочу сказать, что это очень комфортный автомобиль, не хуже зарубежных аналогов. Это абсолютно, проверено мной", - дополнил министр.

"Автоваз" впервые представил автомобиль на базе модели Vesta летом 2023 года. Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства, а сам салон выполнен из натуральной кожи российского производства. Lada Aura оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.