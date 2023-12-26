В Кузбассе построят складской комплекс Ozon в 2025 году

Его площадь составит 250 тыс. кв. м

КЕМЕРОВО, 26 декабря. /ТАСС/. Складской комплекс для компании Ozon площадью 250 тыс. кв. м построят в Кемеровском районе Кузбасса. Об этом сообщил журналистам врио директора ГКУ "Инвестиционное агентство Кузбасса" Александр Щербинин.

"Будет большой логистический парк "Кузбасс-логистика", Ozon - якорный резидент, будет занимать порядка 20-25%. Сейчас инвестпроект в стадии активной реализации, договор купли-продажи земельного участка находится на регистрации. Задача - в 2025 году передать ключи якорному арендатору, чтобы все это запустилось, к середине 2025 года", - сказал Щербинин.

Уточняется, что общая площадь складских помещений - 250 тыс. кв. м, не считая парковочных мест. Парк будет располагаться в Кемеровском муниципальном округе, где ранее также сообщалось о планах строительства универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров по заказу торговой сети "Пятерочка".

Ozon - одна из крупнейших интернет-компаний в России. На маркетплейсе представлено свыше 200 млн товарных наименований в более 20 категориях.