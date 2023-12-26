Полный запуск АЭС "Аккую" внесли в план развития Турции до 2028 года

В стране также планируют провести работу по созданию полигона для безопасного захоронения ядерных отходов

АНКАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Полный ввод в строй АЭС "Аккую" внесен в стратегический план развития Турции до 2028 года. Соответствующие положения содержатся в тексте утвержденного властями плана развития на 2024-2028 годы, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Все энергоблоки атомной электростанции "Аккую" начнут производить электроэнергию. Продолжатся усилия по увеличению мощности атомных электростанций [в Турции]. Будут проводиться исследования новых технологий, таких как малые модульные реакторы, ядерный синтез, реакторные технологии следующих поколений", - говорится в документе. Также в планах властей провести работу по созданию в стране полигона для безопасного захоронения ядерных отходов.

В целом план ставит задачу повысить применение ядерных технологий в электроэнергетике, "добавить АЭС в портфолио источников производства электричества" в стране. Также заявлена цель увеличивать участие турецкой промышленности в сфере ядерной энергетики и технологий.

Власти по-прежнему намерены добиться к 2053 году нулевых выбросов. С учетом необходимости увеличения масштабов электрификации упор будет делаться на использование более чистых источников энергии, возобновляемые источники при этом будут эффективнее интегрированы в энергосистему.

Природный газ, в том числе собственный, на ближайшие годы остается для Турции одним из наиболее приоритетных источников в энергетике. "Будет продолжена разработка газового месторождения Сакарья в Черном море и увеличение его производственных мощностей. Объемы подземного хранилища природного газа на озере Туз будут увеличены до 8,8 млрд куб. м. Пропускная способность Трансанатолийского газопровода TANAP будет увеличена вдвое, до 32 млрд куб м. в год, и таким образом укрепится инфраструктура транспортировки газа из Каспийского бассейна в Европу", - отмечается в плане.

Относительно перспектив создать в Турции международную площадку для торговли газом в документе указано, что "работа по превращению страны в центр торговли энергоресурсами продолжится". "Будут проводиться исследования рынков и технических аспектов, чтобы сделать Турцию центром, где будут встречаться производители и потребители энергоресурсов, и гарантировать, чтобы ресурсы из соседних с Турцией регионов поставлялись на другие рынки", - отмечается в тексте.