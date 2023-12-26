Росагролизинг в 2023 году поставил аграриям рекордные 15 тыс. единиц сельхозтехники

Среди отгруженной техники более 2 тыс. тракторов, 1,8 тыс. комбайнов, свыше 2,5 тыс. автотехники и 8,8 тыс. единиц прочей сельскохозяйственной техники

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Росагролизинг в 2023 году поставил на российские поля 15 тыс. единиц сельхозтехники на сумму около 95 млрд рублей - это на 18% больше, чем годом ранее, и абсолютный рекорд за всю историю компании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росагролизинга.

"В начале 2023 года Росагролизинг планировал поставить не менее 13 тыс. единиц техники. Компания перевыполнила план и отгрузила на российские поля 15 тыс. сельхозмашин на общую сумму около 95 млрд рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее и абсолютный рекорд за всю историю компании", - говорится в сообщении.

Среди отгруженной техники более 2 тыс. тракторов, 1,8 тыс. комбайнов, свыше 2,5 тыс. автотехники и 8,8 тыс. единиц прочей сельскохозяйственной техники. Сегмент растет уже несколько лет подряд, основная причина - рост спроса на технику со стороны аграриев, отметил генеральный директор компании Павел Косов.

Лидерами по закупкам техники в 2023 году стали Краснодарский край (1,5 тыс. единиц, в 2,3 раза больше прошлогоднего показателя), Нижегородская область (913 сельхозмашин против 376 единиц в 2022 году), Татарстан (825 единиц, +19%), Саратовская область (708) и Ставропольский край (701). Кроме того, Росагролизинг ведет работу по развитию АПК новых территорий. В 2023 году компания инвестировала 3 млрд руб. в техническую модернизацию четырех регионов.

Как подчеркнули в Росагролизинге, в 2023 году существенно вырос список поставщиков техники в маркетплейсе компании, что говорит о развитии импортозамещения. В текущем году аграриям была доступна техника от 1 тыс. поставщиков. Аналитики компании отмечают высокий спрос на технику, что говорит о сохранении темпов технической модернизации в 2024 году.