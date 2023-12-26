"Силовые машины" изготовили первую серийную газовую турбину большой мощности ГТЭ-170

С 2027 года компания намерена поставлять по 10 газовых турбин в год с перспективой дальнейшего увеличения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Силовые машины" изготовили первый серийный экземпляр турбины большой мощности ГТЭ-170 в комплекте с генератором и котлом-утилизатором. Оборудование было заказано для Нижнекамской ТЭЦ "Татнефти", говорится в сообщении энергоконцерна.

Согласно производственному графику, в 2024 году "Силовые машины" передадут заказчикам следующие две газовые турбины, в 2025 - шесть турбин, в 2026 - восемь турбин. С 2027 года компания намерена поставлять по 10 газовых турбин в год с перспективой дальнейшего увеличения. Также компания обеспечит сервис оборудования, производство и поставку запасных частей, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что законтрактованы четыре газовые турбины для Каширской ГРЭС "Интер РАО" и еще четыре - для объектов "Русгидро" на Дальнем Востоке.

В 2018 году "Силовые машины" объявили о разработке собственной технологии изготовления газовых турбин мощностью 65 МВт и 170 МВт. Весной 2021 года Минпромторг России присвоил турбине ГТЭ-170 статус инновационной - это позволило использовать ее в конкурсах на модернизацию старых ТЭС. В июне 2022 года генеральный директор "Силмаша" Александр Конюхов сообщал, что концерну необходимо выпустить 32 газовые турбины ГТЭ-170 для окупаемости затрат.

Общий объем инвестиций "Силовых машин" в проект составляет 25 млрд рублей, из них 6,8 млрд рублей на НИОКР были просубсидированы государством.