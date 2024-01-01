Россия обнулила на 2024 год пошлину на импорт замороженного мяса кур

Эта мера позволит поддержать стабильные цены на эту продукцию

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россия обнулила пошлину на импорт замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн, ее действие продлится до 31 декабря 2024 года включительно. Такая мера введена для поддержания стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке. Постановление о введении соответствующей пошлины утвердило правительство РФ.

Кроме того, постановление определяет правила выдачи импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз. Также министерство будет размещать на своем официальном сайте данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.

Соответствующее постановление подготовлено для реализации решения совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию замороженного мяса домашних кур, принятого 12 декабря 2023 года.

О ситуации с ценами

Федеральная антимонопольная служба РФ отметила существенный рост цен на мясо птицы в стране с мая 2023 года. Минсельхоз провел несколько совещаний с представителями Национального союза птицеводов и ключевых компаний - участников рынка, по результатам которых достигнуты договоренности о стабилизации цен на внутреннем рынке. В начале декабря Минсельхоз отмечал, что цены на куриное мясо в России стабилизировались и показали некоторое снижение.