Несколько стран ОПЕК+ начали снижать добычу нефти на 2,2 млн б/с до конца I квартала

По итогам прошедшего 30 ноября заседания страны альянса договорились о дополнительных добровольных сокращениях добычи топлива для балансировки рынка

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Несколько стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, начали с января добровольно снижать добычу нефти дополнительно на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). Мера будет действовать весь первый квартал, а затем альянс может начать постепенно возвращать на рынок сокращенные объемы в зависимости от рыночной конъюнктуры.

По итогам заседания ОПЕК+, прошедшего 30 ноября, страны альянса договорились о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти для балансировки рынка. Так, Саудовская Аравия до конца марта 2024 года будет снижать производство на 1 млн б/с, Россия углубит сокращение поставок нефти на мировые рынки с 300 тыс. б/с до 500 тыс. б/с. Еще несколько стран ОПЕК+ суммарно сократят добычу почти на 700 тыс. б/с: Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с. Эти сокращения не включены в параметр сделки ОПЕК+ и являются добровольными.

С учетом того, что Саудовская Аравия продлевает уже действующее с июля 2023 года снижение добычи и не углубляет его, а Россия добавляет к уже сниженным объемам поставок еще 200 тыс. б/с, то объем новых сокращений для рынка составит только 896 тыс. б/с.

Кроме новых сокращений, несколько стран ОПЕК+ также продолжат придерживаться обязательств по добровольному снижению добычи до конца 2024 года в объеме 1,66 млн б/с. Эта мера действует с мая 2023 года. Согласно взятым на себя обязательствам, Саудовская Аравия добровольно снижает производство на 500 тыс. б/с, Россия - также на 500 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, Оман - на 40 тыс. б/с, Габон - на 8 тыс. б/с.

Таким образом, суммарный объем добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+ как минимум до конца первого квартала 2024 года составит 3,86 млн б/с.

При этом с 2024 года в рамках самой сделки ОПЕК+ начинают действовать обновленные квоты на добычу нефти. Так, например, разрешенный уровень производства для России снижен с 10,478 млн б/с до 9,949 млн б/с, для Азербайджана - с 684 тыс. б/с до 551 тыс. б/с, а для ОАЭ квота, наоборот, повышена с 3,019 млн б/с до 3,219 млн б/с. По подсчетам ТАСС, квоты страны ОПЕК+ на добычу нефти с 2024 года снижаются на 1,321 млн б/с, до 40,535 млн б/с.