В Калининградской области сбор плодово-ягодной продукции вырос в 1,3 раза в 2023 году

По предварительным итогам года, урожай составил 5,6 тыс. тонн

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. В Калининградской области в 2023 году собрали 5,6 тыс. тонн плодов и ягод, улучшив показатель 2022 года в 1,3 раза. Об этом министерство сельского хозяйства области сообщило в своем официальном Telegram-канале.

"В Калининградской области в 1,3 раза выросло производство плодово-ягодной продукции. <...> По предварительным итогам 2023 года, урожай плодов и ягод (яблок, груш, черешни, вишни, сливы, клубники, смородины, малины, голубики и др.) составил 5,6 тыс. тонн. Это на 1,2 тыс. тонн больше, чем калининградские производители собрали в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти показатели планомерно наращиваются в регионе. С 2014 года в области площадь посадок садов и ягодных плантаций увеличилась со 116 га до 1,5 тыс. га. С каждым годом увеличивается и площадь садов, вступивших в период интенсивного плодоношения. "А это значит, что объемы производства фруктов и ягод будут также увеличиваться из года в год", - отмечается в сообщении регионального Минсельхоза.