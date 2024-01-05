Эксперты: поставки газа РФ в ЕС через Украину могут продолжиться и без продления договора

По словам собеседников агентства, страны могут перейти на механизм бронирования мощностей для прокачки газа

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Продление договора транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 2024 года маловероятно, однако это не означает прекращение поставок газа РФ по этому маршруту. Страны могут перейти на механизм бронирования мощностей для прокачки газа, рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Продление контракта по транзиту через Украину после 2024 года, на наш взгляд, выглядит маловероятным", - считает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. При этом в 2024 году транзит через Украину, вероятно, продолжит функционировать в том же режиме, что и сейчас: через него может быть поставлено порядка 15 млрд куб. м, подчеркивает он.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что окончание действия договора о транзите российского газа через Украину в конце 2024 года не означает, что поставки российского газа в Европу по этому маршруту прекратятся. Россия и Украина могут перейти на краткосрочное бронирование мощностей для прокачки газа в Европу, исходя из фактической динамики поставок.

В декабре 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность предполагает принцип "качай или плати": плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Ранее глава украинского "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Киев не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.

Украинский посол в Кишиневе Марко Шевченко также заявлял, что Украина не будет вести переговоры с "Газпромом" для продления соглашения о транзите газа через свою территорию после 2024 года, но открыта для обсуждения этого вопроса с покупателями российского газа в Европе.