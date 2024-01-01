В России ввели оборотные штрафы для операторов связи за отказ устанавливать СОРМ

Штраф составляет от 0,001% до 0,003% годовой выручки, но не менее 1 млн рублей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В России вводятся оборотные штрафы для операторов связи за отказ от устанавливать сетевое оборудование для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), в частности, систем хранения трафика пользователей. Это предусматривается законом, который подписал президент РФ Владимир Путин в середине 2023 года.

Штраф будет составлять от 0,001% до 0,003% годовой выручки, но не менее 1 млн рублей. При повторном нарушении сумма штрафа вырастет, составив от 0,01% до 0,03%. За выручку берутся доходы, полученные от продажи товаров с нарушениями в конкретном регионе.

Административная ответственность устанавливается за несоблюдение обязательных лицензионных требований, предъявляемых к сетям и средствам связи для обеспечения безопасности и проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Выполнение требований по установке СОРМ позволит обеспечить безопасность граждан и государства, будет способствовать борьбе с преступниками, которые используют телефонные звонки с подменой номера вызывающего абонента в мошеннических целях и для распространения заведомо ложных сообщений об угрозах терактов.

В Минцифры ранее заявляли, что новые штрафы для операторов связи не повлияют на тарифы для потребителей.