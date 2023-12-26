Директор Кольской АЭС-2 заявил, что расход станции будет на 30% меньше других

Первый блок планируют ввести в эксплуатацию к 2035 году

МУРМАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Первый блок Кольской АЭС-2, которую к 2035 году планируют построить в нескольких километрах от действующей атомной станции недалеко от города Полярные Зори, будет расходовать на 30% меньше ядерного топлива, чем существующие реакторы. Об этом сообщил журналистам директор Кольской АЭС Василий Омельчук на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Нам руководство страны поставило задачу сделать [на Кольской АЭС-2] инновационный блок, который будет в технико-экономическом плане существенно отличаться от тех блоков, которые сегодня работают и вводятся в эксплуатацию. Одна из инноваций - первый блок КАЭС-2 будет потреблять ядерного топлива на 30% меньше, чем потребляют сегодняшние реакторы", - сказал Омельчук.

Он добавил, что на данный момент сроки ввода в эксплуатацию первого блока КАЭС-2 определены к 2035 году, однако рассматривается возможность сдвинуть сроки, если это будет необходимо. "Конечно, мы рассматриваем возможность приближения срока ввода в эксплуатацию первого блока КАЭС-2. Финансирование есть, площадка КАЭС-2 выбрана, проектно-изыскательные работы для первого этапа выполнены в полном объеме для обоснования инвестиций, изыскания закончили в 2023 году, полным ходом идут подготовительные работы", - подчеркнул Омельчук.

Потенциал развития КАЭС-2

Директор Кольской атомной станции пояснил, что ввод в эксплуатацию КАЭС-2 планируется с консервативным подходом по запуску всего двух блоков мощностью по 600 МВт, однако при необходимости в работу могут включиться еще два блока. "Сейчас у нас [на Кольской АЭС] четыре блока по 440 МВт, мы их замещаем двумя по 600 МВт. Это меньше, но мы 30 лет работали в режиме диспетчерских ограничений, что порождает консервативный подход. Площадку и изыскания под новую атомную станцию мы предусмотрели на четыре энергоблока. И сегодня мы рассматриваем в концерне "Росэнергоатом" перспективу на четыре энергоблока", - сказал Омельчук.

Он добавил, что до декабря 2024 года будет готова схема размещения объектов энергетики РФ до 2045 года. В этой дорожной карте, которая пока не утверждена, уже заявлены третий и четвертый энергоблоки новой атомной станции. "Это [запуск 3 и 4 энергоблоков КАЭС-2] будет зависеть от того, будет ли завод "Большая медь" на Кольской ГМК - это плюс 200 МВт, будет ли завод по сжижению природного газа Новатэка - это плюс 900 МВт. Реальность частенько вносит свои коррективы", - заключил Омельчук.

О Кольской АЭС и КАЭС-2

Как ранее сообщали в управлении информации и общественных связей Кольской АЭС, КАЭС-2 будет первой в мире атомной станцией с реактором на спектральном регулировании. Такие реакторы позволят многократно использовать ядерное топливо и, работая в связке с реакторами на быстрых нейтронах, сделают возможным замыкание ядерного топливного цикла.

Кольская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Производство электроэнергии на Кольской АЭС обеспечивают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.