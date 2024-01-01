Минимальная розничная цена за упаковку сигарет выросла на 8%

Она составляет 129 рублей за пачку

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Минсельхоз России рассчитал значение единой минимальной цены табачной продукции с 1 января по 31 декабря 2024 года, она составит 129 рублей за пачку, что на 8% выше предыдущего показателя. Об этом сообщается в материалах министерства.

Уточняется, что расчет произведен на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации с 1 января 2024 года, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Ранее Минсельхоз сообщил о расчете значения единой минимальной цены табачной продукции на период с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2023 года в размере 119 рублей. До этого значение единой минимальной цены табачной продукции на период с 1 января по 31 декабря 2023 года составляло 117 рублей за пачку.

В 2022 году единая минимальная цена табачной продукции составляла 112 рублей.

Впервые минимальная цена на сигареты была введена в России с 1 апреля 2021 года, однако до 1 июля это правило не распространялось на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля 2021 года. Ее можно было продавать по цене ниже установленного показателя.

Об изменении ставок акцизов на табачную продукцию

В России с 1 января вступает в силу закон, который предусматривает индексацию акцизов на табачную продукцию. Соответствующий закон в конце ноября подписал президент России Владимир Путин.

В частности, закон предполагает, что с 2024 года акциз на сигареты повышается на 3% от ранее запланированного уровня. Согласно изменениям в Налоговый кодекс, которые были приняты в конце июля, акциз на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2024 года должен был составить 2 731 рубль за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей за 1 тыс. штук. В соответствии с принятым законом, акциз в 2024 году составляет 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.

В 2023 году ставка акциза на сигареты составляла 2 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук.

В свою очередь, акциз на табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания, в 2024 году устанавливается на уровне 9 367 рублей за 1 кг. В 2023 году акциз составлял 8 669 рублей за 1 кг, на 2024 год его ранее предполагалось повысить до 9 094 рублей. Ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина в 2024 году составит 42 рубля за 1 мл. Таким образом, ставки могут вырасти вдвое: акциз на 2024 год планировалось установить на уровне 21 рубля за 1 мл. Действующая ставка равна 20 рублям за 1 мл.