Производство икры лососевых видов рыб в РФ в 2023 году выросло более чем в два раза

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что изготовление имитированной икры сократилось в 2,4 раза

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Производство икры лососевых видов рыб в России в 2023 году выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом за счет успешной лососевой путины. Об этом журналистам рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Выработка икры лососевых пород рыб в этом году выросла более чем в 2 раза за счет успешной лососевой путины", - сказал Данкверт.

По данным подведомственного Россельхознадзору Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, доля имитированной продукции в общем объеме производства икры лососевых видов рыб в России по итогам 10 месяцев 2023 года составила 2% и имеет тенденцию к сокращению. В системе "ВетИС" за 10 месяцев зарегистрировано изготовление 34,7 тыс. тонн натуральной и 718 тонн имитированной лососевой икры.

Глава ведомства добавил, что изготовление имитированной икры сократилось в 2,4 раза, производство структурированной икры лососевых пород рыб остается практически на том же уровне, что и в прошлом году.

Данкверт напомнил, что центр организует проведение гистологических исследований на базе испытательной референс-лаборатории в Москве. "Это новое направления лабораторной деятельности по выявлению фальсификации пищевой рыбной продукции", - отметил он.

"На текущий момент утверждена дорожная карта развития этого направления. Для разработки методики оценки подлинности выбраны икра ценных пород рыб и печень трески. Ведется сбор образцов как натуральной продукции, так и имитации, различных аналогов, а также фальсификата с целью оценки различий структуры тканей и выявления признаков, достоверно отличающих натуральный продукт от подделки. По итогам работы планируется разработка методики выявления фальсификации", - сообщил Данкверт.