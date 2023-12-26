На стыке БАМа и Транссиба завершили строительство новой железнодорожной развязки

Речь идет о вторых путях на перегоне Горелый - Штурм

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Строительство вторых путей на перегоне Горелый - Штурм вместе с реконструкцией станции Горелый в Сковородинском районе завершено. Объекты находятся на стыке Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, говорится в Telegram-канале РЖД.

"Завершили основные работы по реконструкции станции Горелый и строительству вторых путей на перегоне Горелый - Штурм. "Объекты находятся на соединительной линии БАМа и Транссиба в Амурской области", - говорится в сообщении.

На перегоне Горелый - Штурм уложили второй путь. Для беспрепятственного пересечения главного хода Транссиба построили путепровод. На станции Горелый построили два дополнительных электрифицированных пути длиной 1 050 м каждый. Релейную полуавтоматическую систему управления движением заменили на микропроцессорную.

Модернизацию вели с 2021 года, за это время компания инвестировала в развитие инфраструктуры 4,6 млрд рублей. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность перегона Горелый - Штурм более чем в два раза.