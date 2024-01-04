Эксперты не ждут в 2024 году повторения топливного кризиса

Собеседники агентства при этом отметили сохранение рисков волатильности

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Топливный рынок России в 2024 году, скорее всего, будет куда более стабильным, чем в прошлом году. Однако риски волатильности еще сохраняются, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что у топливного рынка России сейчас есть запас прочности, но факторы риска все же остались. "Среди главных - проблемы с логистикой, РЖД перегружены, и вряд ли ситуация изменится за полгода-год. Да, возможно, трейдеры и сети будут планировать график поставок более тщательно, но все равно вопросы останутся", - отметил он.

По словам Кондратьева, проблемы могут возникнуть и при резких колебаниях курса рубля и цен нефти. "Летний кризис был во многом кризисом на макроуровне - курс рубля резко снизился, экспортная альтернатива выросла, и сохранить рост цен "на уровне инфляции" было сложно (учитывая, что налоговая нагрузка также привязана к уровню мировых цен на нефть)", - пояснил он.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев также считает, что рынок будет себя чувствовать в следующем году относительно спокойно. "Текущие меры - да, обеспечивают стабильность. К тому же еженедельные совещания под руководством вице-премьера Александра Новака будут продолжаться как минимум до марта, до начала сезона. Это гарантия того, что с рынком ничего не будет", - сказал он.

Эксперт "ИнфоТЭК", заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов сказал, что для полной стабильности рынка в 2024 году необходимо оптимизировать графики плановых ремонтов НПЗ, увеличить запасы моторных топлив на время ремонтов, а также увеличить долю бензина АИ-95 в этих запасах к маю-июню.

"Еще необходимо и дальше расширять сеть нефтехранилищ (в том числе на юге страны) и расшивать узкие места, которые мешают доставке бензина и дизельного топлива в период повышенного спроса, как это было в 2023 году", - добавил он.