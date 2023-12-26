Минстрой заявил, что ИИ может заменить недостающих российской экономике специалистов

Замглавы министра РФ по строительству и ЖКХ Константин Михайлик отметил, что в отрасли существует много разработок с использованием ИИ и нейросетей, направленных на решение типовых задач в проектировании

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) и нейросети могут стать инструментом, который позволит заместить недостающие российской экономике кадры, сообщил заместитель министра РФ по строительству и ЖКХ Константин Михайлик.

"По разным подсчетам, сегодня в России 147-153 млн человек, это очень мало, объективно мало. Крайне высокий уровень IQ наших людей приводит к тому, что тратить их на тупиковую работу глупо. Поэтому для нас ИИ и нейросети - тот самый рычаг, который позволяет заместить недостающие 200-300 млн человек", - сказал он в ходе круглого стола "Нейросети в девелопменте. Итоги года. Планы развития на 2024 год".

По словам замглавы Минстроя, сегодня в отечественной строительной отрасли и в ЖКХ существует много разработок с использованием ИИ и нейросетей, направленных на решение типовых задач в проектировании, контроль стройплощадки как в вопросах безопасности, так и в объемах выполнения работ. Также девелоперы развивают ИИ-решения по работе с клиентами и в продажах. "Все опасения, связанные с тем, что вот сейчас придет искусственный интеллект и заберет у нас работу - это просто глупость, происходящая из праздности. Если люди начнут задумываться, то вопрос в том, как ИИ правильно применить, чтобы скинуть на него всю типовую, ненужную нам работу, а человеческий потенциал, который у нас колоссальный, развивать в необходимом направлении", - заявил он.

По мнению Михайлика, все, что может повысить эффективность работы стройкомплекса, должно быть реализовано в кратчайшие строки. "Свои или чужие нейросети должны быть в России? Конечно же, свои. Мы хорошо понимаем, что технологических тематик, с которыми мы можем сейчас "впрыгнуть в движущийся состав", очень мало, поэтому вопрос развития искусственного интеллекта с учетом имеющихся у нас ресурсов крайне важен", - подчеркнул он.

По информации Минстроя, сегодня единой платформой сбора перспективных практик по использованию искусственного интеллекта в строительстве стал ДОМ.РФ. В этом качестве он включен в федеральную рабочую группу по разработке нацпроекта "Экономика данных" до 2030 года.