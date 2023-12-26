Первый полет нового SJ-100 с ПД-8 может состояться в начале 2024 года

Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что в 2024 году планируется передать авиакомпаниям 20 самолетов SJ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Серийные поставки самолетов SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 начнутся в 2024 году. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Ждем от коллег из Объединенной двигателестроительной корпорации разрешения на первый вылет. Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах. Как только мы получаем это разрешение, я думаю, что в этом году в оставшиеся дни мы проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет", - сказал он.

Слюсарь добавил, что в 2024 году планируется передать авиакомпаниям 20 самолетов SJ.

Всего до 2030 года, напомнил он, планируется поставка 210 самолетов МС-21, около 140 самолетов SJ, 115 самолетов Ту-214 и 70 самолетов Ил-114.