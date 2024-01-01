Ограничения на импорт российских алмазов в страны G7 и ЕС вступили в силу

Опрошенные эксперты сомневаются в том, что запрет будет эффективно работать

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ограничения на импорт российских алмазов в страны G7 и ограничения на поставки алмазов в Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций вступили в силу с 1 января 2024 года. Опрошенные ТАСС эксперты сомневаются в том, что запрет будет эффективно работать.

В декабре страны Группы семи( G7) объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. В совместном заявлении по итогам виртуальной встречи лидеры стран G7 договорились создать до 1 сентября 2024 года "надежный механизм" проверки и сертификации необработанных алмазов внутри G7.

Позднее Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за специальной военной операции на Украине. В частности, новые ограничения включают запрет на импорт алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы и ювелирные изделия с бриллиантами. Совет ЕС постановил, что запрет на импорт "вступает в силу с 1 января и вводится постепенно в период с 1 марта до 1 сентября 2024 года".

Мнение аналитиков

"На данный момент такого механизма (проверки и сертификации алмазов) нет, не будет его и к 1 марта, и непонятно, будет ли он готов к 1 сентября. Уже это сохраняет некоторые возможности "серых" поставок", - считает аналитик "Финама" Алексей Калачев. По его мнению, если механизм будет основан на "технических методах определения происхождения камней", то внедрить его можно быстро, но это дорогая и не очень эффективная технология. При этом, если механизм отслеживания алмазов будет основан на технологиях блокчейна, то обойти его будет практически невозможно. "Поскольку он будет иметь дело даже не физически с камнем, а с его подтвержденной историей, которую невозможно будет подделать, а камни, не имеющие цифрового "паспорта", подтвержденного блокчейном, автоматически подпадут под запрет", - уточнил Калачев. Но на внедрение этой системы уйдут годы, а за это время в мире многое может измениться, считает аналитик.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов ранее отмечал, что алмазно-бриллиантовая отрасль "не сидела сложа руки", а санкции все больше носят "косметический" характер. Компании, столкнувшиеся с санкционным давлением, перенаправят потоки сырья в другие локации, так как Россию сложно отключить от мировой торговли алмазным сырьем, ведь на ее долю приходится около 35% производства и 40% мировых запасов, добавил аналитик.

"Экспорт алмазов - относительно небольшая доля российского экспорта, основные риски от этой меры связаны с российской компанией "Алроса". Однако есть сомнения в том, что этот запрет не будет так или иначе обходиться с учетом того, что Россия является одним из основных поставщиков алмазов на мировой рынок", - констатировала руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.