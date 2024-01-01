Закон о постоянном механизме каникул по потребкредитам вступил в силу

Теперь в некоторых случаях заемщик, заключивший договор потребительского кредита, сможет обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон о постоянном механизме кредитных каникул вступает в силу 1 января 2024 года. Теперь в некоторых случаях заемщик, заключивший договор потребительского кредита, сможет обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев, говорится в материалах Банка России.

Согласно материалам ЦБ, приостановить платежи по кредиту или займу можно будет в двух случаях. Во-первых, при снижении дохода заемщика более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущий год. Во-вторых, если заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации (ЧС) - аварии, катастрофы, стихии или других бедствий. Срок льготного периода - до шести месяцев, при этом заемщик вправе в любой момент возобновить платежи.

По одному кредиту или займу можно получить каникулы один раз в связи со снижением дохода и один раз - из-за ЧС. Наличие просрочки не повлияет на это право. Согласно новому закону, каникулы нельзя будет запросить по тем кредитам и займам, по которым они уже оформлялись в соответствии с антикризисным законом в 2020 году и 2022-2023 годах. Однако если заемщик пользовался кредитными каникулами для военнослужащих, после прекращения каникул он сможет взять каникулы по тому же кредиту или займу уже на условиях нового закона.

Правительство РФ будет устанавливать максимальные размеры потребительских кредитов и займов, по которым оформляется льготный период. До этого будут действовать следующие лимиты: 1,6 млн рублей по автокредитам, 450 тыс. рублей - по остальным кредитам и займам и 150 тыс. рублей - по кредитным картам. Они превышают как лимиты по антикризисным каникулам, так и средние размеры в текущих выдачах.

Кроме этого, ЦБ подчеркивает, что в течение льготного периода не начисляется неустойка, кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. Проценты продолжают начисляться полностью, их нужно выплатить в конце срока кредита или займа теми же платежами, которые изначально предусмотрены договором. Единственное исключение - по кредитным картам начисленные в период каникул проценты выплачиваются в течение двух лет равномерными платежами каждые 30 дней. Сведения о каникулах останутся в кредитной истории заемщика, но не испортят ее.