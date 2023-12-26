Минфин и ЦБ разработают индекс развития финансовой грамотности населения

Проведение пилотного замера индекса ожидается в первом полугодии 2024 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минфин и Банк России разработают индекс развития финансовой грамотности населения, проведение пилотного замера индекса ожидается в первом полугодии 2024 года, сообщается на сайте Минфина.

"Минфин России и Банк России разработают индекс развития финансовой культуры населения. Индекс станет одним из индикаторов реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Первый пилотный замер индекса стороны планируют провести в первом полугодии 2024 года", - говорится в сообщении.

Подробную методику расчета индикатора обсудили на заседании межведомственной координационной комиссии по реализации стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы. Заседание прошло под руководством председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова.

"При пилотном замере будут учтены умение граждан управлять личными финансами, осознанность в принятии финансовых решений и сопутствующих рисков, а также проактивная позиция в отношении своего финансового поведения. Индекс также будет учитывать и уровень закредитованности населения, участие граждан в приобретении страховых продуктов и формировании долгосрочных сбережений", - рассказали в Минфине.

В рамках мониторинга реализации стратегии также будут анализироваться и другие индикаторы. Среди них - индекс уровня финансовой грамотности россиян, уровень внедрения финграмотности в образовательную систему субъектов РФ и уровень инфраструктурного развития регионов, способствующего повышению финансовой грамотности.

Касательно итогов реализации стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 2017 - 2023 годы отмечается, что за семь лет в стране была сформирована образовательная инфраструктура, созданы специальные информационные ресурсы, подготовлена методологическая база. В регионах действуют собственные программы повышения финграмотности. "Кроме того, элементы финансовой грамотности включены в учебные программы школ, колледжей и вузов. Более 3,5 млн школьников и студентов приняли участие в профильных олимпиадах и конкурсах", - добавили в Минфине.

О стратегии повышения финграмотности

Российское правительство ранее в конце октября утвердило стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, ее основной целевой показатель - получение всеми школьниками и студентами колледжей базовых знаний по финансовой грамотности.

В правительстве отмечали, что результатом реализации стратегии должно стать осознанное поведение большинства граждан на финансовом рынке, понимание ими сути финансовых операций, особенностей и рисков, умение их минимизировать, а также рост использования различных финансовых инструментов.