В 2023 году произведено и передано шесть таких машин

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует выйти на выпуск минимум 18 новых транспортников Ил-76МД-90А в год, в 2023 году произведено и передано шесть таких машин. Об этом сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24".

"Огромное количество этих самолетов [Ил-76МД-90А] новых потребуется министерству обороны в ближайшие годы. По производству - выйти на 18 минимум самолетов в год в Ульяновске. В этом году сдали шесть, но это тоже дорогого стоит, постольку-поскольку Ульяновский завод - один из тех заводов, который в тяжелые времена серийную технику практически не производил", - сказал Слюсарь.

По его словам, требуется нанять свыше 2,5 тыс. человек для выполнения производственной программы.

Ил-76МД-90А является модернизированной версией самолета Ил-76МД с двигателями ПС-90А-76, обеспечивающими меньший (на 10%) расход топлива, увеличенной до 5 тыс. км дальностью полета самолета с полезной нагрузкой 52 тонны, а также расширенной номенклатурой перевозимой и десантируемой техники и вооружения. Самолет создается из отечественных комплектующих. У нового Ил-76МД-90А улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи.