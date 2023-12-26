Кольская АЭС рассматривает возможность продления работы энергоблоков №1 и №2 до 2038 года

Как отметил директор АЭС Василий Омельчук, вывод из эксплуатации первого и второго энергоблоков может быть синхронизирован с запуском новой станции КАЭС-2

МУРМАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Руководство Кольской АЭС в Мурманской области рассматривает возможность продления до 2038 года работы первого и второго блоков станции, рассчитанных на эксплуатацию до 2033-2034 годов. Об этом сообщил журналистам директор Кольской АЭС Василий Омельчук на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Первый и второй блоки Кольской АЭС будут работать до 2033-2034 годов, но есть поручение руководства страны о том, чтобы рассмотреть возможность продления срока их эксплуатации. По нашим оценкам, есть вероятность того, что это можно будет сделать еще на небольшое время, конечно, без ущерба для безопасности. Мы ставим себе задачу рассмотреть продление и обоснование работы первого блока до 2038 года. Получится это или нет, пока сказать невозможно", - сказал Омельчук.

Он отметил, что вывод из эксплуатации первого и второго энергоблоков может быть синхронизирован с запуском новой станции КАЭС-2, работу которой планируется начать к 2035 году.

Кольская АЭС - самая северная АЭС в Европе. Станция является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). КАЭС расположена в городе Полярные Зори Мурманской области. В ее состав входят четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Первый и второй энергоблоки станции были запущены в 1973 и 1974 годах соответственно, третий и четвертый - в 1981 и 1984 годах. Вывод первого энергоблока из эксплуатации запланирован на 2033 год, второго - на 2034 год, третьего - на 2041 год и для четвертого - на 2044 год.