Стартапы "Сколково" привлекли более 1 млрд частных инвестиций в 2023 году

В пресс-службе инновационного центра отметили, что самыми популярными отраслями стали информационные и промышленные технологии, биомедицина

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Резиденты "Сколково" по программе возмещения инвестиций привлекли более 1 млрд рублей в 2023 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ).

"Участники "Сколково" в 2023 году с помощью программы возмещения инвестиций привлекли более 1 млрд рублей от бизнес-ангелов. При этом сумма возмещения инвесторам составила свыше 500 млн рублей. Вложения привлек 51 резидент "Сколково", а самыми популярными отраслями стали информационные и промышленные технологии, биомедицина", - говорится в сообщении.

Программа "Сколково" по возмещению инвестиций бизнес-ангелам позволяет вернуть до 50% вложений, а максимальная сумма кешбэка одному инвестору за инвестиции в стартап составляет 20 млн рублей.

По словам вице-президента по финансовой поддержке и технологической экспертизе "Сколково" Павла Гудкова, приведенным в сообщении, за все время работы программы было привлечено инвестиций на общую сумму более 4 млрд рублей, а сумма выплаченных возмещений составила 1,9 млрд рублей. В 2023 году "Сколково" выплатил более 500 млн рублей на эти цели, в 2024 году планируется выделить сопоставимую сумму.

О центре "Сколково"

"Сколково" - крупнейший в РФ инновационный центр. Под его эгидой развиваются стартапы, которые выпускают отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других областей. Имеет крупнейший в Восточной Европе технопарк и университет Сколтех, который, по версии Research.com, в 2022 году признан лучшим университетом в РФ по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.

Выручка резидентов "Сколково" значительно увеличилась по сравнению с 2022 годом и по прогнозу к концу года превысит 500 млрд рублей. На третий квартал 2023 года число стартапов - резидентов "Сколково" составило 3 786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.