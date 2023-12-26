АЗ "Урал" создал автопоезд, который можно эксплуатировать при -50 градусах

Разработка состоит из седельного тягача с колесной формулой "шесть на шесть" и полуприцепа с активным приводом колес, сообщили на предприятии

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Автозавод "Урал" успешно завершил испытания автопоезда, который можно эксплуатировать в условиях арктического бездорожья при температуре воздуха в - 50, сообщили ТАСС на предприятии.

"Арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем успешно прошел комплекс обязательных испытаний. Это колесное транспортное средство, которое комфортно эксплуатировать даже при 50 градусов холода. Оно способно перемещаться по бездорожью. На 2024 год запланирована подготовка к серийному производству", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автопоезд состоит из седельного тягача с колесной формулой "шесть на шесть" и полуприцепа с активным приводом колес. На полуприцепе могут располагаться модули различного назначения. Это может быть мобильный пункт общественного питания, передвижной медицинский кабинет, образовательный центр, автопост.

"Особенность полуприцепа заключается также в том, что активный привод мощностью 72 кВт подключается при необходимости для преодоления сложных участков местности. Питается он от собственной дизель-генераторной установки мощностью 100 кВт", - отметили на заводе.

Кроме того, по данным завода, машина имеет электрическую лебедку с тяговым усилием до восьми тонн. Она позволяет вытягивать автопоезд, если он застрял. Основной и дополнительный топливный баки обеспечивают запас хода на дистанцию не менее 500 км. Все топливные системы оснащены нагревательными элементами и рукавами.

Автозавод "Урал" является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Основные клиенты завода - нефтегазовый сектор, лесное хозяйство, горнодобывающая отрасль, строительная, дорожная сфера.