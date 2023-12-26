СМИ: Казахстан подписал соглашения с Россией о строительстве трех ТЭЦ в республике

По данным телеканала "24KZ", новые теплоэлектростанции появятся в Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске

АСТАНА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана подписали соглашения с российскими партнерами, касающиеся строительства теплоэлектростанций (ТЭЦ) в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Об этом сообщил казахстанский телеканал "24KZ".

Как указывает телеканал, новые ТЭЦ в Семее и Кокшетау появятся в 2027 году. Соответствующие соглашения были подписаны в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург, подрядчиком выступит российская компания "Интер РАО - Экспорт". Также предусмотрено строительство ТЭЦ в Усть-Каменогорске, ее эксплуатация запланирована на 2030 год.

Отмечено, что строительство трех ТЭЦ позволит обеспечить рост мощности генерации электроэнергии в целом в республике. "Данный проект позволит усилить нашу энергосистему, увеличить ее надежность, а также дополнительно [обеспечить] порядка более 1 ГВт прирост нашей генерационной мощности. Финансирование - со стороны российских банков. Данное финансирование будет привлечено на период порядка 15 лет по очень конкурентной процентной ставке и будет субсидироваться российским правительством", - пояснил председатель правления казахстанского АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

Как позже сообщили в пресс-службе фонда "Самрук-Казына", Жакупов в Санкт-Петербурге провел встречи с председателем совета директоров ООО "Фирма ОРГРЭС" Султаном Яхьяевым и генеральным директором ООО "Интер РАО - Экспорт" Максимом Сергеевым. "В ходе встреч были подписаны соглашения о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и ООО "Интер РАО - Экспорт" по проектам строительства трех ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск, а также между АО "Самрук-Энерго" и ООО "Фирма ОРГРЭС" по строительству энергоблоков №3 и №4 на Экибастузской ГРЭС-2 с использованием российского оборудования", - уточнили в пресс-службе.