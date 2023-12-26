ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии

Председателем стал представитель Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев

МОСКВА, 26 декабря /ТАСС/. Высший Евразийский экономический совет на заседании 25 декабря в Санкт-Петербурге утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), который приступит к работе с 1 февраля следующего года, председателем коллегии ЕЭК утвержден представитель Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕЭК.

Новыми членами комиссии стали Гоар Барсегян, занявший пост министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК вместо Артака Камаляна, Валентин Татарицкий, сменивший Виктора Назаренко на посту министра по техническому регулированию, а также Максим Ермолович, назначенный министром по конкуренции и антимонопольному регулированию вместо Бахыта Султанова, который в свою очередь был назначен министром по экономике и финансовой политике ЕЭК.

Свои посты сохранили министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, министр по торговле Андрей Слепнев, министр по таможенному сотрудничеству Эльдар Алишеров, министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев, а также министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Варос Симонян.

"В соответствии с решением ВЕЭС с 1 января 2024 года Республика Армения в течение года будет председательствовать в органах ЕАЭС - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Согласно договору о ЕАЭС на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита. В уходящем 2023 году во всех структурах председательствовала Российская Федерация и ее представители", - также отмечается в сообщении ЕЭК.