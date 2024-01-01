Социальные налоговые вычеты выросли до 150 тыс. рублей в год

До 1 января совокупный размер вычетов составлял 120 тыс. рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Предельный размер социальных налоговых вычетов вырастет с 1 января 2024 года с 120 тыс. до 150 тыс. рублей в год. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ.

"До 01.01.2024 года совокупный размер вышеперечисленных вычетов составляет 120 тыс. рублей. С 1 января 2024 года вступают в силу изменения в ст. 219 Налогового кодекса РФ (Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ), согласно которым совокупный размер вычетов увеличивается до 150 тыс. рублей", - говорится в публикации на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Этот лимит относится к совокупности вычетов по расходам на лечение (кроме дорогостоящего, для которого ограничений нет), образование, физкультурно-оздоровительные услуги, взносы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, оплату прохождения независимой оценки квалификации.

Также вырастет и лимит для вычетов по расходам на образование детей и подопечных. С 1 января он будет составлять 110 тыс. рублей против 50 тыс. рублей в 2023 году.