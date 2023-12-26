Россия в I половине сельхозгода обновила рекорд по поставкам зерна

На середину декабря этот показатель составил 30,8 млн тонн, отметил Союз экспортеров зерна

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия в первой половине сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года) обновила рекорд по поставкам зерна на экспорт - на середину декабря этот показатель составил 30,8 млн тонн, сообщил Союз экспортеров зерна.

"Экспорт зерна с начала сезона бьет исторические рекорды, на середину декабря он составил 30,8 млн тонн (+33% к предыдущему сельхозгоду), из них 23,7 млн тонн (+23%) - пшеница. Это исключительный результат, учитывая сохраняющиеся сложности с расчетами и финансовым сопровождением сделок", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза.

В нынешнем сельхозгоду (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) в топ-10 импортеров российского зерна вошла Индонезия, которая с начала сезона импортировала 892 тыс. тонн российской пшеницы, тогда как в прошлом году не импортировала из России. Поставки пшеницы в Бангладеш с начала сезона составили 1,7 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем в прошлом сельхозгоду.

"Большинство стран - крупнейших импортеров российской пшеницы - показывают рост закупок относительно прошлого сезона. Исключениями пока являются традиционные лидеры закупок российской пшеницы - Турция (3,7 млн тонн зерна с начала сезона, минус 9% год к году) и Египет (2,7 млн тонн зерна с начала сезона, минус 13% год к году), которые оказались не совсем готовы к повышению конкурентного спроса на российские зерновые культуры. Однако у них есть шанс нарастить объемы закупки во второй половине сельхозгода", - отмечается в сообщении.

Ранее Минсельхоз России подтвердил прогнозируемый экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном году в размере не менее 65 млн тонн. В конце ноября глава министерства Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия по итогам текущего сезона может экспортировать более 65 млн тонн зерна.