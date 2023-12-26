"Бургер Кинг" запустил два халяльных ресторана в Казани

Как заверили в компании, все блюда в меню соответствуют халяльным стандартам

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сеть быстрого питания "Бургер Кинг" с декабря 2023 года запустила два халяльных ресторана в Казани, сообщили в компании.

"С декабря 2023 года в Казани начали работу два ресторана "Бургер Кинг", вся продукция в которых полностью соответствует стандартам "Халяль". "Комитет по стандарту "Халяль" Духовного управления мусульман Республики Татарстан контролирует все этапы готовки: от приемки сырья до создания условий для потребления", - говорится в сообщении.

"Комитет по стандарту "Халяль" Духовного управления мусульман Татарстана также вручил компании документ, свидетельствующий о том, что рестораны способны обеспечить производство продуктов питания с соблюдением стандарта "Халяль", - отметили в компании.

"В будущем, при наличии спроса, мы готовы открывать больше халяльных ресторанов не только в Казани, но и в других городах нашей страны", - сказал коммерческий директор компании Иван Шестов, слова которого приводятся в сообщении.