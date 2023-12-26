Товарооборот России и Индии достигнет $50 млрд по итогам 2023 года

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что товарооборот установит рекорд

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российско-индийский товарооборот по итогам 2023 года установит рекорд и достигнет $50 млрд, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В последние годы, несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются наши страны, торгово-экономические связи стремительно развиваются. Нет сомнений, что российско-индийский товарооборот по итогам текущего года преодолеет знаковый рубеж в $50 млрд и установит новый исторический максимум", - заявил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении кабмина по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Переговоры прошли в формате встречи сопредседателей межправительственной Российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Делегация ознакомилась с павильоном Минпромторга "Сделано нами" и выставочной экспозицией павильона "Атом", которая посвящена истории развития отечественной атомной отрасли.

Стороны обсудили сотрудничество в торговой, инвестиционной, финансово-банковской, транспортно-логистической сферах, в области энергетической и продовольственной безопасности. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между Росздравнадзором и Центральной организацией по контролю за соблюдением стандартов лекарственных средств Индии.