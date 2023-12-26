"Россети" завершили работы для повышения качества энерготранзита вдоль восточного БАМа

Модернизация позволила обеспечить стабильность напряжения на линиях электропередачи и надежность электроснабжения потребителей в отдаленных и труднодоступных районах Хабаровского края

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" завершила комплекс работ для повышения качества транзита электроэнергии вдоль восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В ходе работ энергетики филиала компании "Россети" - МЭС Востока ввели в работу новый шунтирующий реактор 35 кВ на подстанции 220 кВ "Джамку". Ранее аналогичное оборудование было смонтировано еще на четырех центрах питания 220 кВ: "Сулук", "Березовая", "Высокогорная" и "Этеркан".

Модернизация позволила обеспечить стабильность напряжения на линиях электропередачи, участвующих в транзите энергии вдоль восточного БАМа, и надежность электроснабжения потребителей в отдаленных и труднодоступных районах Хабаровского края.

На подстанции 220 кВ "Джамку" и других энергообъектах установили новые сухие реакторы отечественного производства. Они более экологичны, легче в эксплуатации и дешевле в обслуживании по сравнению с масляными аналогами. В комплекс релейной защиты и автоматики агрегатов встроены современные российские микропроцессорные устройства, поясняют "Россети".

Сеть ЛЭП, расположенных вдоль БАМа, состоит из транзитов большой протяженности. В результате в них генерируется избыточная реактивная мощность. Чтобы компенсировать ее избыток, на подстанциях устанавливаются шунтирующие реакторы.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.