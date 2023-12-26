Посол Белоруссии сообщил о росте экспорта в РФ в 2023 году на 31%

Дмитрий Крутой отметил, что из 75 находящихся на мониторинге товарных позиций небольшое снижение произошло только по 8

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Физический экспорт белорусских товаров в Россию текущем году вырос на 31%. Об этом сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.

"В целом <...> рост физических поставок в Россию в этом году составляет <...> 31%. Очевидно, что в целом ситуация выглядит неплохо", - приводит его слова агентство БелТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил определить 75 основных позиций, охватывающих около 70% белорусского экспорта в Россию, и вести по ним мониторинг. Учет физических объемов экспорта позволяет определить объем присутствия белорусских товаров на российском рынке в различных сферах. "Давление [на российском рынке] серьезное. Вы видите темпы роста товарооборота России с Китаем, Индией, другими странами Азии. И поэтому президент прямо спросил, нет ли здесь ущемления наших интересов, не теряем ли мы какие-то товарные группы или товарные ниши", - сказал Крутой, отметив, что из 75 находящихся на мониторинге товарных позиций небольшое снижение произошло только по 8.

В конце сентября Крутой заявил, что товарооборот двух стран в текущем году превысит рекордные показатели 2022 года. По его словам, суммарный объем торговли между странами "имеет все признаки выйти на уровень $55 млрд", при этом объем торговли товарами составит $47-48 млрд, услугами - $7 млрд. В 2022 году товарооборот Белоруссии и России вырос до $45 млрд (по белорусской статистике - до $50 млрд).