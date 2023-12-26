Совкомбанк выступил организатором размещения бондов "Биннофарм групп" на 3 млрд рублей

Организаторами выпуска также выступили "ВТБ капитал", МКБ и МТС-Банк

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО "Биннофарм групп" на 3 млрд рублей, следует из сообщения кредитной организации.

"Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО "Биннофарм групп" номинальным объемом 3 млрд рублей <...> Срок обращения - 3 года. Купонный период - 91 день. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 000 рублей. Цена размещения - 100% от номинала. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов", - сообщил банк.

Организаторами выпуска также выступили "ВТБ капитал", МКБ и МТС-Банк.

Размещение состоялось на площадке Московской биржи. В сообщении отмечается, что выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.