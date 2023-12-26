"Роснефть" начала продавать на АЗС кофе из венесуэльского зерна

Попробовать кофе можно на 30 АЗС "Роснефти" в Москве, Санкт-Петербурге, в отеле "Владимировский" на Ладоге, а также в павильоне "Роснефти" на ВДНХ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Продажи кофе из эксклюзивного венесуэльского зерна стартовали на флагманских автозаправочных комплексах "Роснефти", передает корреспондент ТАСС.

Презентация и дегустация кофе, сваренного из венесуэльского зерна, состоялась 26 декабря на экспозиции "Роснефти" в рамках международной выставки-форума "Россия". Гостей павильона угощали ароматным напитком, а также рассказали о регионе, где выращивают кофейные зерна.

Попробовать кофе из венесуэльских зерен уже можно на 30 АЗС "Роснефти" в Москве, Санкт-Петербурге, в отеле "Владимировский" на Ладоге, а также в павильоне "Роснефти" на ВДНХ.

Соглашения о намерениях по организации прямых поставок зернового кофе, произведенного в Венесуэле, для реализации в розничной сети АЗС были подписаны между "Роснефтью" и венесуэльскими компаниями в июне 2023 года на полях ПМЭФ. Первая партия зерен прибыла в Россию в декабре 2023 года.

Представитель "Роснефти" отметил, что кофе из Венесуэлы нечасто встречается на российском рынке из-за малых объемов экспорта, поэтому его появление в кафе сети АЗС компании делает такое предложение эксклюзивным.

Сеть АЗС "Роснефти" является крупнейшей в России. Компания управляет около 3 тыс. автозаправочных станций в России, Белоруссии, Киргизии и Абхазии.