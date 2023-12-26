РФ и Индия подписали соглашения, касающиеся будущих энергоблоков АЭС "Куданкулам"

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар провел встречу в Москве с главой Минпромторга Денисом Мантуровым

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия подписали соглашения, касающиеся строительства будущих энергоблоков АЭС "Куданкулам". Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, общаясь с представителями индийской диаспоры по итогам встречи в Москве с вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

"Сегодня мы подписали несколько важных соглашений, касающихся будущих блоков атомного проекта "Куданкулам", - сказал он, не сообщив деталей.

"Россия - особый партнер в разных сферах", - указал Джайшанкар, назвав среди главных секторов оборону, атомный сектор и космос. "Взаимодействие в этих сферах осуществляется с теми, с кем есть высокий уровень доверия, - добавил министр. - Это взаимодействие само по себе отражает качество отношений".

АЭС "Куданкулам" - атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии. Первый энергоблок станции с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности 1 000 МВт. Второй энергоблок был включен в национальную энергосеть Индии 29 августа 2016 года. Генеральное рамочное соглашение с Росатомом о строительстве третьего и четвертого блоков подписано весной 2014 года. В июне 2017 года инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" и NPCIL подписали соглашение о сооружении третьей очереди (энергоблоки № 5 и № 6) АЭС "Куданкулам". В 2021 году началось строительство пятого и шестого энергоблоков станции. Выведение АЭС на полную мощность запланировано на 2027 год.